حقق المنتخب التونسي بالحد الأدنى المطلوب انتصاره الثالث على التوالي في تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم المقررة مرحلتها النهائية بالكاميرون عام 2021 وذلك بتغلبه على نظيره التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة على ملعب حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور تطبيقا

للبرتوكول الصحي المعتمد في اطار مكافحة فيروس كورونا.



وعزز المنتخب التونسي صدارته بالعلامة الكاملة بمجموع 9 نقاط ليقترب بشكل كبير من التأهل إلى النهائيات القارية التي لم يتغيب عنها منذ نسخة 1994 في حين تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 3 نقاط في المركز الثاني الذي يتقاسمه مع منتخبي غينيا الاستوائية وليبيا.



وجاء هدف منتخب "نسور قرطاج" بواسطة يوسف المساكني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء تحصل عليها مهاجم الدحيل القطري بنفسه اثر عرقلة من الحارس التنزاني

مانولا.



وسيتواجه المنتخبان التنزاني والتونسي مجددا يوم الثلاثاء المقبل في دار السلام في اطار الجولة الرابعة من التصفيات القارية.



