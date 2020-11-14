تدخلت، مساء أمس، إسعافات الوحدة الثانوية لقطاع مشدالة على الساعة الخامسة وخمس دقائق لنقل جثة شخص متوفى ، وجد معلقا بحبل مسنود بعمود خشبي بالطابق الأول بأحد البنايات في طور الانجاز الواقعة بقرية ثينيري ببلدية الشرفة، 50 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فقد تم تسجيل على الساعة الخامسة وخمس دقائق من زوال أمس، خروج سيارة إسعاف لأجل نقل جثة شخص متوفى وجد معلق بحبل في عمود خشبي بالطابق الأول لبناية في طور الانجاز بقرية تيكسريدن ببلدية الشرفة الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة، حيث تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مشدالة.