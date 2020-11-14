تحدث مدرب نادي شباب بلوزداد فرانك دوما عن التحضيرات التي يجريها الفريق تحسبا لانطلاق الموسم الكروي.

وقال التقني الفرنسي في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للنادي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك "توقفنا لمدة 15 يوما عن العمل، وكان ذلك معقدا وخلق نوعا من القلق، نحاول التدارك مع مرور الوقت.

وأضاف "نحن نتطور بشكل عادي وطبيعي ، الأمر المهم هو المواصلة وعدم التوقف، نحن الآن بعيدون عن مستوانا الحقيقي."

وعرج المدرب السابق لشبيبة القبائل وأهلي برج بوعريرج عن المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم، موضحا "ربما ما أقوله أمر مفاجئ ، رابطة أبطال إفريقيا ليست أولوية بل هي جرعة أوكسجين نحتاجها خلال البطولة، لكننا لن نستسلم بسهولة، وسنبقى مركزين على أهدافنا."

وكشف دوما أنه لا يوجد أي قلق بخصوص مباراة السوبر التي تنتظر النادي ضد اتحاد الجزائر في 21 نوفمبر الجاري وأكد بأن الفريق يسعى أن يكون جاهزا طيلة الموسم وليس في مباراة واحدة فقط.