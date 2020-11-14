توفي، فجر اليوم، ثلاثة أشخاص وجرح 14 آخرون في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مشارف بلدية السوقر ﴿27 كلم جنوبي تيارت﴾.

وعلم من مصدر محلي أن الحادث وقع بمفترق الطرق الغربي المؤدي إلى بلديات عين الذهب والسوقر ومدريسة على مقربة من مدينة السوقر، بانحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجنوب، يجري التحقيق لتحديد أسبابه.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالسوقر لنقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى ميموني الطاهر بالسوقر وجثث الضحايا الثلاثة، وتنقلت السلطات المحلية إلى مكان الحادث و مستشفى المدينة للاطمئنان على صحة الجرحى.