أكد ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن "وقف إطلاق النار تم خرقه"، و"الحرب مع المغرب اندلعت فعليا". وقال عبد القادر طالب عمر، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن قوات الجيش المغربي قامت "بخرق وقف إطلاق النار المعمول به منذ سنة 1991 في المنطقة العازلة بالكركرات، رغم تنبيهاتنا المتواصلة التي وجهناها للرأي العام الدولي بعد بداية المغرب في حشد قواته منذ أيام".

وعن الوضع في الميدان، أكد عبد القادر عمر "نحن في حالة حرب مع المغرب، بعد الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون بمنطقة الكركرات صباح اليوم، بداية من طرف بلطجية مغاربة، ثم من طرف الجيش المغربي".

وأضاف "لم يكن أمام جيشنا سوى التدخل، وتبادل إطلاق النار من أجل حماية المدنيين من وحشية الاعتداء المغربي". ويرى عبد القادر عمر أن المنطقة دخلت "مرحلة جديدة، بعد تصرف المغرب على هواه، وضربه عرض الحائط كل المواثيق الدولية، واستمراره في نهب خياراتنا وفتح القنصليات"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة تتحمل جزء من المسؤولية بعد سكوتها المتواصل على اعتداءات المغرب، الذي يحاول اليوم لعب دور الضحية".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، الجمعة، التحرك أمام ما أسمته "الاستفزازات" لجبهة "البوليساريو"، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء، حسب تعبيرها.