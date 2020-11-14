تحدث لاعب وفاق سطيف مصالة مرباح عن قضية تأهيله مع الفريق ونفى أن تكون الفيفا قد منحته إجازة استثنائية .

وقال اللاعب السابق لنادي هلال الشابة التونسي :"لا يوجد شيء استثنائي ، إلا في حالة وجود أمر معين ضدي، وأن كان هناك مشكل فلتتفضل إدارة هلال الشابة التونسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ، والتي بدورها لن تمنح إجازة للاعب وتتراجع عنها،"

موضحا "أشكر القائم بأعمالي الذي قام بكل شيء وسهل عمليه التأهيل، منذ أن كنت في شبيبة الساورة مرورا بهلال الشابة وإلى غاية إمضائي في الوفاق، الحمد الله أن كافة الأمور سارت على ما يرام وأتطلع أن أكون في مستوى تطلعات فريقي."