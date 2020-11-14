قدم فرانسوا تشيكوليني مدرب اتحاد الجزائر تعازيه الخالصة إلى عائلة وفريق شبيبة القبائل اثر وفاة اللاعب والرئيس السابق للكناري محند شريف حناشي.

ونقل الموقع الرسمي لفريق اتحاد الجزائر على الفايسبوك تعازي تشيكوليني الذي كان قد أشرف في وقت سابق على تدريب الشبيبة في عهد المرحوم شريف حناشي.

وكتب التقني الفرنسي "عندما تلقيت خبر وفاة محند شريف حناشي ، غمرتني مشاعر بعض الذكريات التي ربطتني برمز من رموز الكرة الجزائرية، وجب علي القول بأنه مسؤول كرّس حياته لخدمة فريقه."

أتوجه بخالص التعازي لعائلته وأسرة فريق شبيبة القبائل.