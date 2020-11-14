قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أنه تم الاستيلاء على شركته في الجزائر، "تيليكوم"، مشيرا بأن الله أنصفه، والمسؤولين في السجن.

وقال ساويرس خلال حديثه لقناة "سي إن إن عربية": "عندي قصص فشل كنيرة في حياتي والمشكلة إن العالم يتحدث عن نجاحاتي ولا يلتفت للعثرات التي واجهتها"، مضيفًا: "كان حصل نوع من التعدي علي في الجزائر وخدوا منى الشركة بأسلوب مش مضبوط واضطريت للجواء للمحاكم علشان أحصل علي حقي وللأسف المحاكم لم تنصفني وخسرت فلوس كثيرة جدا ومخدتش حقي في الآخر بس ربنا جابلي حقي لأن اللي استولوا علي أموالي في الجزائر كلهم في السجن وفلوسهم كلها مجمدة ربنا جابلي حقي والمحاكم لم تنصفني".