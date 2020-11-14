افتتح اليوم السبت معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين لعبور المسافرين.

وحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد استأنف معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا نشاطه، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من الإغلاق بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ويأتي فتح المعبر بعد جلسات تفاوض مشتركة تونسية ليبية، وسيشهد عودة النشاط الخضوع إلى برتوكول صحي مشترك ضبطته الجهات الرسمية التونسية والليبية للمعابر البرية من أجل الوقاية من الفيروس.

وكان رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، عبد الحفيظ السكروفي، قد أكد في أواخر أكتوبر الماضي أن وفدا رفيع المستوى تابعا لحكومة الوفاق الليبية قد وصل إلى العاصمة التونسية من أجل التباحث حول سبل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي.