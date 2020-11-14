أقيمت، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن، نظرا لتأخر تساقط الأمطار، وبدأت الصلاة على الساعة التاسعة صباحا

و شددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها على ضرورة احترام التدابير الوقائية من جائحة كورونا أثناء تأدية الصلاة.

و بدورها حددت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة قائمة المساجد المعنية بصلاة الاستسقاء، وفي تسجيل للقناة الأولى أكد مديرها كمال بلحسن أن المساجد المحددة بلغ عددها 94 من أصل 186 مسجد.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد دعت الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار، مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة لذلك.