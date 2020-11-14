يستقبل عشية اليوم المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي على ملعب "النور" وذلك لحساب إياب مباريات الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من مسابقة دوري أمم أوروبا 2021.

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثالثة بعشر نقاط لكل منهما بعد تعادلهما سلبا في لقاء الذهاب بالعاصمة باريس. فوز البرتغال أو فرنسا سيمنح لأحدهما أفضلية كبيرة في بطاقة التأهل بغض النظر عن المواجهة الأخيرة.

وستلعب باقي المباريات على النحو التالي : مالطا- أندورا، سان مرينو ـ جبل طارق، لاتفيا ـ جزر فاروه، قبرص ـ لوكسمبورغ، أذربيجان - الجبل الأسود، البرتغال ـ فرنسا، السويد ـ كرواتيا، ألمانيا - أوكرانيا، سويسرا- إسبانيا.