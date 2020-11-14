يسعى المنتخب المصري لكرة القدم للتدارك وتعويض تعادليه الأولين أمام كينيا وجزر القمر عند استقباله عشية اليوم لمنتخب الطوغو على "ملعب القاهرة" لحساب الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويبحث الفراعنة بمركزهم الثالث وبرصيد نقطتين عن تحقيق أول فوز يبقي على آماله في التأهل إلى "كان" الكاميرون بالانتصار على منتخب الطوغو صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيغيب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن مباراة منتخب بلاده بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا حسبما أعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

باقي لقاءات اليوم ستلعب على الشكل التالي :

البنين- ليزوتو، جمهورية الكونغو- أنغولا مصر- الطوغو.