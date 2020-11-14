أصدر رئيس الجمهورية الصحراوية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للصحراء الغربية، إبراهيم غالي ، مرسوما رئاسيا يعلن من خلاله نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991، وذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس غالي أوكل المرسوم لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الاختصاص المسند إليها، كما كلف الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات.