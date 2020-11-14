ووري جثمان الراحل الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي الثرى، ظهر اليوم السبت، بمسقط رأسه في قرية " اغيل تازارث " ببلدية الأربعاء ناث إيراثن.

وحضرجنازة الفقيد عدد كبير من المواطنين ومن رفقاء دربه ومن يعرفونه من قريب أو بعيد، كما حضرها رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار وحكيم مدان اللاعب السابق في الفريق ، بالإضافة إلى مختلف رؤساء الفرق القدامى والحاليين وحتى اللاعبين الذين حملوا ألوان الكناري في عهد المرحوم .

وتوالت التعازي على أسرة الراحل من كل جهة إذا وجه لاعبو "الخضر" تعازيهم الخالصة ومساندتهم لعائلة حناشي الذي توفي عن عمر ناهز 70 سنة بسبب مرض عضال ألزمه الفراش. وقدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد ونيابة عن أسرة كرة القدم الإفريقية ولجنة "الكاف" التنفيذية وباسمه شخصيا، مواساته إلى أهل الفقيد ونادي شبيبة القبائل والاتحاد الجزائري للعبة.

وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد قد قدم تعازيه في وفاة رئيس شبيبة القبائل السابق، محند شريف حناشي. وكتب جراد، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، "رحل عنا وعن الأسرة الرياضية رئيس شبيبة القبائل سابقا، محند شريف حناشي، رحمه الله، الذي ترك بصماته في تاريخ الكرة الجزائرية لاعبا ثم مسيرا للنادي القبائلي وقاده إلى إحراز العديد من البطولات والألقاب القارية."

محند شريف حناشي.. لم يكن مجرد رئيس، بل كان وفيا، غيورا و رجلا صاحب مواقف، صفات اجتمعت كلها لتجعله رمزا من رموز الكرة الجزائرية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه.