أشادت السفارة الأمريكية في الجزائر، بالباحث الجزائري الدكتور سليم بوقرموح، على مساهمته ضمن فريق بحث طور لقاحا ضد فيروس كورونا. وكتبت السفارة الأمريكية في نص الإشادة، أن الدكتور سليم بوقرموح يعد أحد أعضاء فريق البحث الذي طور لقاحاً مرشحاً ضد كوفيد-19 يستخدم تقنية تُعرف باسم"mRNA ".

وأفاد ذات المصدر أن الدكتور بوقرموح يشغل منصب مدير مساعد للأبحاث في تطوير اللقاحات في شركة الصناعة الصيدلانية الأمريكية فايزر، وتحصل على شهادة الطب من جامعة الجزائر عام 1996، قبل أن يقوم بأبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية هارفارد للطب في وقت لاحق.

وفي التاسع من نوفمبر الجاري أعلنت شركة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech أن المرحلة الثالثة للقاح كانت فعالة بنسبة تزيد عن 90 بالمائة في الوقاية من عدوى كوفيد-19.