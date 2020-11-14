كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني أن ملعب القاهرة الدولي سيحتضن رسميا نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا المقرر في 27 من نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الزمالك والأهلي على ملعب القاهرة بدلا من برج العرب.

وفي تصريحات خص بها قناة "أون تايم سبور " قال المتحدث ذاته أنه السوبر الإفريقي سيقام في مصر مضيفا :" ندرس مع الكاف موعد المباراة، بعد قرار إقامتها في القاهرة." وستجمع مباراة السوبر بين الفائز من الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال، ونهضة بركان المغربي المتوج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.