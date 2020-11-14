نظم مكتتبو عدل 2 موقع 3746 مسكن- طريق الرحمانية- بالدويرة وقفة احتجاجية صبيحة اليوم السبت أمام موقع المشروع السكني لمطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل إنهاء الغموض الذي يشهده المشروع، بعد توقف الشركة المتخصصة في إنهاء أشغال التهيئة الخارجية عن العمل، رغم كل الوعود السابقة التي أطلقها المسؤولون والتي تقضي بتسليم الشقق في آجالها المحددة والمقررة في شهر نوفمبر، وهو ما لم يتم تجسيده وتسجيل تطور نحو الأسوأ بتوقف كلي للأشغال.

ووجد مكتتبو عدل من المستفيدين في مشروع 3746 مسكن بالدويرة، اليوم أنفسهم كرة تتقاذفها المصالح حسبهم، بعد تخلي وكالة عدل عن مسؤوليتها بخصوص العراقيل المسجلة مرجعة الأمر إلى مصالح مديرية التعمير لولاية الجزائر.

وفي هذا السياق، يطالب الوافدون المنتظرون للموقع السكني مديرية التعمير بتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام هذا المشكل الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط الذي يتخبط بين مطرقة الكراء الباهظ ودفع الأشطر المتبقية قبل استلام مفاتيح المسكن الجديد.

ومن المنتظر أن يقوم هؤلاء المكتتبون بتنظيم وقفة احتجاجيه أمام المديرية العامة لوكالة عدل يوم الأربعاء المقبل، موازاة مع وقفة ثانية على مستوى مديرية التعمير لولاية الجزائر في نفس اليوم، للخروج بحلول فورية للمشكل المطروح، بالنظر إلى الصعوبات التي يعرفها المشروع المعطل.