توفي منتصف نهار اليوم طفل يبلغ من العمر 16 سنة وأصيب صديقه بجروح متفاوتة الخطورة، إثر إصابتهم بصعقة كهربائية أثناء صعودهم لعمود كهربائي بالغابة المجاورة للحماية المدنية ببلدية الشارف.

وحسب مصادر الخبر فإن الطفلين كانا بصدد اصطياد العصافير بطريقة الغراء ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، لمس الشابان سلكا كهربائيا ذي الضغط العالي، مما أسفر عن وفاة الشاب الأول بعين المكان، وصديقه أصيب بجروح جسيمة وحروق بليغة أدخلته في غيبوبة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية وقاموا بنقل الشاب المتضرر صوب مستشفى الجلفة لتلقي العلاج ، في حين تم نقل جثة الهالك لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.