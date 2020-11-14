فاز المترشح لرئاسة النادي الهاوي وفاق سطيف، كمال لافي برئاسة النادي لعهدة أولمبية جديدة، بعد أن تحصل على 22 صوتا مقابل 16 صوتا للمترشح براهيم العرباوي من أصل 38 صوتا معبر عنه، في حين غاب عضوان إثنان عن أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي احتضنتها المدرسة الأولمبية الباز بسطيف .

تميزت اشغال الجمعية الانتخابية لنادي وفاق سطيف، بانسحاب ثلاثة مرشحين قبل إنطلاق الأشغال، وهم سليم شنشني، زكريا خرة والدراجي بن جاب الله.

ووقف أعضاء الجمعية العامة دقيقة صمت ترحما على حناشي محند الشريف الرئيس السابق للشبيبة، ألقى عميد لاعبي الوفاق القدامى وعضو الجمعية العامة عبدالله ماتام كلمة نوه فيها بخصال المرحوم وبكى لما ذكر مقولة حناشي لما فازت الشبيبة بكأس إفريقيا حيث قال "هذه هي الجزائر ".

وفي خضم أشغال الجمعية العامة وصل الحضور خبر وفاة الرئيس الأسبق للوفاق يزيد قرواني بعد مرض عضال، مما أدى إلى توقيف الأشغال لقراءة الفاتحة على روحه، ثم المواصلة بعد ذلك وحضر أشغال الجمعية العامة 38 عضوا من أصل 40 عضوا منها خمسة أعضاء بالوكالة، حيث انتخب 22 عضوا كمال لافي رئيسا للنادي، فيما لم يحرز منافسه، براهيم العرباوي سوى على 16 سوتا، فيما قرر أعضاء الجمعية العامة منح الحق للرئيس المنتخب لإختيار أعضاء مكتبه.