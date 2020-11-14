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وفاق سطيف :لافي يتقدم على الغريم العرباوي

رياضة
14 نوفمبر 2020 () - ز. شارف
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سيكون كمال لافي رئيسا للوفاق لعهدة مدتها أربع سنوات بمساعدة عبد الحكيم سرار ، وفهد حلفاية وبوعود.

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