قررت ادارة اولمبي المدية تحت قيادة الرئيس محفوظ بوقلقال الاستقالة من تسيير الفريق و هذا بسبب الوضعية المالية المتازمة والصعبة التي يمر بها النادي منذ مدة ليست بالقصيرة و في بيان نشرته الصفحة الرسمية للاولمبي اكدت الادارة ان قرارها بعدما لمست عدم تحرك او ظهور بوادر نية لمساعدة الفريق الناشط في بطولة المحترف الاول.

وأكد البيان ان الادارة لم يعد باستطاعتها مواصلة تسيير النادي وسط هذه الوضعية الصعبة ،وان الادارة سعت جاهدة من اجل وضع الفريق على السكة وتمكنت من تكوين فريق تنافسي و نجحت في ذلك لابعد الحدود، إلا ان كل هذه المجهودات قوبلت بصمت رهيب من كل الجهات التي كانت تنتظر منها مساعدة الفريق .

للاشارة، الاولمبي كان قد انهى تربصه و عاد من مدينة عنابة بعد ان ختم تربصه باجراءه لمباراتين وديتين امام كل من نجم مقرة ووفاق سطيف قبل ان يعود الى المدية لاستئناف المرحلة الاخيرة من التحضيرات حيث كان من المنتظر ان يجري في منتصف الاسبوع مباراة ودية امام نصر حسين داي، وقد حاولت الخبر الاتصال بالمدرب شريف حجار للتاكد من ان اللاعبين رفضوا استئناف بعد قرار الادارة إلا اننا لم نتمكن من ذلك.