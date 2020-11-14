افاد بيان صادر من خلية الإعلام بالديوان لولاية البويرة أفاد بخصوص القرارات المتخذة للوقاية من إنشتار وباء كورونا "كوفيد 19"، حيث كشف أنه نظرا للتراخي المسجل في تطبيق القواعد الوقائية لمجابهة فيروس كورونا "كوفيد 19" على مستوى الولاية، وكإجراء وقائي مؤقت لمحاولة الحد من تفشي هذه الجائحة والحفاظ على الصحة العمومية، قد اتخذ في جملة من القرارت الإدارية منها ،القرار رقم 2174 المؤرخ في 10 نوفمبر 2020، المتضمن تعليق منح رخص عقد الإجتماعات العمومية.، والقرار رقم 2263 المؤرخ في 11 نوفمبر 2020، المتضمن منع إستعمال الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها ومحلات بيع الحلويات والمرطبات وفضاءاتها الخارجية بما فيها تلك المتواجدة على مستوى الفنادق، عبر إقليم الولاية.

و تجدر الإشارة، أن المحلات التجارية الخاصة بالمأكولات (مطاعم، محلات الأكل الخفيف ومحلات البيتزا) يمكنها أن تزاول نشاطاتها وذلك ببيع مأكولات أو مشروبات معلبة للأخذ (à emporter).

- القرار رقم 2269 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020، المتضمن الغلق المؤقت للأسواق الأسبوعية عبر إقليم الولاية (لمدة أسبوع إبتداءا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2020). الغلق محدد بفترة قصيرة، أي مدة أسبوع، وذلك لإعادة تنظيم الأسواق، لاسيما المداخل والمخارج، بالإضافة إلى التحكم في عدد المواطنين الذين يمكنهم أن يدخلوا السوق دفعة واحدة.

- القرار رقم 2270 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020، المتضمن غلق الملاعب الجوارية والحدائق العمومية وفضاءات الترفيه والإستجمام عبر إقليم الولاية (إبتداءا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2020).

في ذات السياق، نلفت إنتباه جميع المواطنين الذين إستفادوا من رخص التنقل الإستثنائية خلال فترة الحجر الجزئي المنزلي قبل تاريخ 08/11/2020، أن هذه الرخص إنتهت فترة صلاحيتها، وعلى المعنيين التقرب من مصالح الدوائر لتجديدها.