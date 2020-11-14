نفى مدير مستشفى مصطفى باشا الجامعي غلق مصالح المستشفى بسبب الإكتظاظ.

وأكد مدير المستشفى للتللفزيون الجزائري، أن المشفى يعمل بصفة عادية ويستقبل المرضى، حيث تم استقبال 130 مريضا من بينهم 13 مريضا يخضعون للعلاج بالمستشفى.

وقد عرف محيط مستشفى مصطفى باشا احتجاجات وسط بعض المواطنين والمرضى الوافدين إلى هذا المرفق الصحي، بسبب غلق المستشفى أبوابه.

وبحسب مصادر جمعوية، فإنه تم غلق مستشفى مصطفى باشا أمس الجمعة واليوم، بسبب الضغط والاكتظاظ الذي يشهده، الناجم عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لاسيما بالعاصمة، وكذا المرضى بالمصالح الأخرى.