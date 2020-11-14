سجلت بلدية " الشارف " غرب الولاية منتصف نهار اليوم وفاة طفل في 16 من العمر بصعقة كهربائية فيما تم حمل صديقه 14 سنة، الذي كان بجانبه إلى مستشفى عاصمة الولاية في حالة حرجة.

أفادت مختلف المصادر أن الطفلين كانا في رحلة صيد للعصافير، داخل مساحة عابية على أطراف المدينة، غير بعيدة عن مقر الحماية المدينة وكانوا يستخدمون المادة اللاصقة المعروفة باسم " الآقلي " يضعونها على الأخشاب أو على أعمدة الكهرباء الحديدية ذات الضغط المتوسط المتواجدة بالغابة ، من أجل إلقاء القبض على العصفور حيا.

وحين يرون العصفور قد علق بالمادة يصعدون إليه لجلبه، وفي هذا المشهد كان الطفل الأول قد صعد من أجل القبض على العصفور العالق ويتبعه زميله غير أن الوضعية التي كان عليها الجو بعض زخات من الأمطار تسببت في نقل الشرارة بسرعة ولأن الضغط كان قويا سقط الطفل الأول ميتا لحظة إصابته فيما سقط زميله غير بعيد عنه مصابا بجروح تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى عاصمة الولاية .