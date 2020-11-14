أعلن نادي اتحاد الجزائر اليوم السبت، إصابة المدير الرياضي لاتحاد الجزائر عنتر يحي بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وهو يخضع حاليا للحجر الصحي.

وأورد بيان النادي العاصمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه : " بعد إجرائه لتحاليل PCR مديرنا الرياضي عنتر يحي تم اختباره إيجابي و هو حاليا يلتزم الحجر الصحي ويواصل مهامه عن بعد" .

ولم يخلو نادي اتحاد الجزائر من الاصابات بفيروس كورونا، منذ الشروع في التحضيرات للموسم الرياضي 2020- 2021 , حيث تعرض لهذا الوباء العديد من اللاعبين .

فخلال التربص المنظم بمستغانم، سُجلت العديد من الحالات الايجابية في صفوف الفريق العاصمي ونفس الشيئ عشية تنشيطه لمباريات ودية كانت مقررة، أمام على التوالي، نادي بارادو واتحاد بسكرة ما ادى به الى إلغائها.

ومن المقرر، أن يبدأ "أبناء سوسطارة " بقيادة مدربه الفرنسي فرنسوا سيكولوني، الموسم الجديد، بتنشيط كأس الجزائر الممتازة ، المبرمجة في 21 نوفمبر، امام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، متبوعة أسبوع بعد ذلك، بانطلاق بطولة الرابطة الاولى، حيث يلعب مقابلته الاولى امام ضيفه وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.