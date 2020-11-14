أصيب شخص بجروح في حادث انحراف ثم انقلاب شاحنة ذات صهريج لنقل المحروقات وقع اليوم السبت بمنطقة "صفيصفية" ببلدية رمضان جمال (جنوب سكيكدة) محملة بالبنزين بدون رصاص مع تسجيل ضياع كمية معتبرة منه، حسب ما علم من الحماية المدنية .

وأوضح المصدر أن عملية إزالة البنزين من الطريق لا تزال متواصلة لحد الساعة بإشراف مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة، العقيد إبراهيم محمدي إلى جانب قائد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لرمضان جمال، مشيرا إلى أن الجريح و هو سائق الشاحنة قد تم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات بذات البلدية و هو يعاني من إصابات خفيفة على مستوى أحد رجليه .

و قد سخرت مصالح الحماية المدنية لأجل التدخل لهذا الحادث 3 شاحنات إطفاء و كذا سيارة إسعاف و آلة حفر و رافعة و سيارتين للاتصال بالإضافة إلى شاحنة تابعة لمصالح بلدية رمضان جمال، وفق ما ذكره المصدر .

للإشارة، فقد حضر بمكان الحادث أيضا كل من رئيس بلدية رمضان جمال و كذا عناصر الدرك الوطني و إطارات من الشركة المعنية.