خرجت مظاهرات في واشنطن العاصمة اليوم السبت مساندة للرئيس دونالد ترامب، ودعما له في ما يردده عن حدوث تزوير في الانتخابات، في حين يمضي قدما في سلسلة من المعارك القضائية الطويلة للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



وخرج ترامب من البيت الأبيض لتحية مناصريه الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر في الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض لإظهار دعمهم للرئيس في رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.



ولم يحقق ترامب تقدما يذكر في ساحات المحاكم، وبدأ يعبّر للمرة الأولى عن تشككه بشأن فرص فوزه، وقال للصحفيين أمس الجمعة "الوقت سيكشف" من سيكون الرئيس القادم.



وخرجت احتجاجات ومظاهرات مؤيدة لترامب في أنحاء الولايات المتحدة، منذ أن أشارت النتائج إلى فوز بايدن بالرئاسة في السابع من نوفمبر الجاري، لكنها كانت احتجاجات صغيرة ومحدودة.