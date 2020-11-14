شهد حي 30 مسكن ببلدية مكدرة 35 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في ساعة متأخرة من سهرة يوم السبت نشوب حريق مهول بإحدى الشقق الكائنة هناك ، ما تسبب في هلع وذعر كبيرين في أوساط الاهالي ، قبل أن يتدخل افراد وحدة الحماية المدنية لدائرة عين البرد لاسعاف 11 متضررا تراوحت أعمارهم ما بين 10 أشهر و 41 سنة.



وكانت المديرية الولائية للحماية المدنية لسيدي بلعباس قد أشارت إلى تقديم أفرادها لاسعافات أولية إلى ثلاثة أشخاص بمكان الحادث على خلفية استنشاقهم لدخان كثيف من جراء الإنتشار السريع لالسنة اللهب ، فيما حول 08 آخرون صوب العيادة الطبية لبلدية عين البرد المجاورة بعد أن تبين معاناتهم من صعوبات في التنفس.



وكان عدد من جيران صاحب المسكن المتضرر قد هرعوا إلى نجدة هذا الأخير وإخراجه من وسط النيران ، فيما تكفل آخرون بقطع تموين العمارة المتضررة بالكهرباء وهو ما حال دون تسجيل خسائر كبيرة.