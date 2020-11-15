كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم الاحد في تصريح للإذاعة الجزائرية عن استعمال نوع جديد من الكواشف لتشخيص المصابين بفيروس كورونا،

وأضاف درار أن الدفعة الأولى المقدرة بـ10 آلاف كاشف ستصل الجزائر الأسبوع المقبل. وأوضح درار، أن الجزائر تعيش موجة ثانية من فيروس كورونا والإصابات مرشحة للارتفاع بسبب فصل الشتاء.

وأكد درار أن تشخيص كورونا عن طريق "سكانير" في فصل الشتاء لا يفيد لأنه يعطي نفس صورة الكشف عن فيروسات أخرى، مذكرا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتفادي التجمعات.