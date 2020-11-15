يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته تحسبا لمواجهة منتخب زيمبابوي غدا الاثنين على ملعب "هاراري ناشيونال سبورتس ستاديوم" لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كان الكاميرون 2021.

وخاضت العناصر الوطنية أولى تدريباتها على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن اللقاء بتعداد مكتمل. ووضع الطاقم الفني للخضر برنامج عمل لنهار اليوم والمتمثل في إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا على كامل بعثة المنتخب، ليقوم بعدها اللاعبون بنزهة صغيرة قبل العودة إلى الفندق.

وسيتدرب زملاء رضا حلايمية للمرة الثانية على التوالي على أرضية ميدان الملعب الرئيسي قبل جلسة الفيديو المخصصة لدراسة طريقة لعب المنافس.