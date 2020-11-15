أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، على إحياء فعاليات اليوم العالمي لداء السكري، تحت شعار "السكر وفيروس كوفيد 19 يمكن الوقاية منهما"، بمقر وزارة الصحة.

وكشف وزير الصحة بهذه المناسبة، أن داء السكري يمثل مشكلة حقيقية تواجه الصحة العمومية.

وأضاف، التحكم في نسبة السكري في الدم يسهل في عملية التعامل مع فيروس كوفيد-19 عند المصابين، لأن الأشخاص المرضى بالسكري هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا. وأضاف بن بوزيد أن نسبة انتشار السكري لدى الأطفال بلغ مليون مصاب ومن المتوقع أن يصل إلى 600 ألف مصاب سنة 2030.