إختار أمناء "سيدة الأرض" الفلسطينية الرئيس تبون ليكون شخصيةً العام 2020 السياسية عشية الذكرى 32 لإعلان قيام دولة فلسطين. وسيتم غرس شجرةَ زيتونٍ باسم الرئيس تبون في القدس، وجاء اختيار الرئيس تبون من بين مئات الشخصيات السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأرض الفلسطينية في رام الله الدكتور كمال الحسيني أن اختيار الرئيس تبون لشخصيةً العام السياسية 2020 هو اختيارٌ فلسطيني. وذلك لموقفه الشخصي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه موجة التطبيع.