توجه لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم المتواجد بزيمبابوي بخالص تعازيهم ومواساتهم لرحيل الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي.

ونقل الموقع الرسمي للفاف تعازي كل من الحارس عز الدين دوخة الذي سبق له حمل ألوان نادي الكناري في عهد الراحل وقال :" تعازينا إلى عائلة المرحوم حناشي نيابة عن زملائي، كان معروفا بحبه لفريق الكبير للجزائر وللنادي، شرف له ولأسرته بأن يكون أكثر رئيس جزائري متوج بالألقاب رفقة ناديه."

من جهته المدافع جمال بن لعمري اللاعب السابق في صفوف الشبيبة أضاف :" تلقينا خبر وفاة حناشي في العاصمة الكاميرونية " ياوندي " قبل استكمالنا للرحلة إلى هاراري ، الجميع حزن من أجله، لعبت أربع سنوات في فترة رئاسته للفريق، انه عميد الرؤساء، كان شخصا رائعا ولن أنسى أنه ساعدني كثيرا في مشواري .. رحمة الله عليه وجعله من أهل الجنة ."

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أكد بأنه تربطه علاقة صداقة وطيدة بالراحل الذي أعطى الكثير للجزائر ولشبيبة القبائل موضحا "حناشي رحمة الله عليه ساندنا خلال تواجدنا في مصر كان في كل مرة يزور اللاعبين في غرف تغيير الملابس ويحثهم على الفوز ويرفع من معنوياتهم، حقيقة الراحل رجل محنك، وجب عليا دائما تذكر ما قدمه للكرة الجزائرية."