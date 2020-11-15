تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة رفقة أعوان الشركة الوطنية للنقل البري ليلة السبت إلى الأحد من استرجاع أكثر من 13 ألف لتر من المازوت و 4970 لترا من البنزين دون رصاص بعد انسكابها إثر حادث انحراف ثم انقلاب شاحنة ذات صهريج خاصة بنقل المحروقات مساء أمس بمنطقة صفيصفة التابعة لبلدية رمضان جمال (جنوب سكيكدة)، حسب ما علم اليوم الأحد من الحماية المدنية.

وأوضح الملازم أول، إيمان مرواني، المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، بأن مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الثانوية رمضان جمال مدعمة بالوحدة الثانوية سكيكدة والوحدة الرئيسية لذات القطاع قد تدخلت فور وقوع الحادث حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ لغاية وصول الرافعة التابعة لمصالح بلدية رمضان جمال التي قامت بإنجاز حفرة لاحتواء الوقود المتسرب و منعه من الانتشار إلى الأرض الزراعية المجاورة.

وقد تم استرجاع الكمية المنسكبة من طرف شاحنة أخرى ذات صهريج تابعة للشركة الوطنية للنقل البري، حسب ذات المصدر الذي أضاف، بأنه بعد وصول الرافعة تم رفع الصهريج والشاحنة ووضعها في الوضعية السليمة علما أن الشاحنة كانت تضم صهريجا بخزانين سعتهما الإجمالية 27 ألف لتر من الوقود، 18 ألف لتر من المازوت و 9 آلاف لتر بنزين.