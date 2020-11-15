أعلن نادي الصداقة الليبي الناشط في الدوري الممتاز ، عن تعاقده رسميا مع المدرب الجزائري مجدي الكردي وذلك للإشراف على الفريق تحسبا للموسم القادم.

وحسب الموقع الرسمي للنادي فان تقديم الكردي سيكون خلال الأيام القادمة ، و يحمل التقني الجزائري العديد من الشهادات التدريبية من بينها " أ" و"ب " بالإضافة إلى العديد من الدراسات المعمقة في التدريب الرياضي بمختلف المدارس الكروية الفرنسية.

وسبق للكردي تدريب العديد من الفرق الجزائرية والتونسية وقاد نادي صفاء خميس الخشنة للصعود , كما يعد فريق الصداقة ثاني محطة تدريبية له بالدوري الليبي.