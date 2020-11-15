أقدم، صباح اليوم الأحد، عشرات المواطنين من دائرة بريزينة جنوب مقر عاصمة ولاية البيض، على غلق الطريق تزامنا مع زيارة والي البيض لبلدية بريزينة، و هذا بسبب انعدام المرافق الضرورية و متطلبات الحياة.

وتم الإقدام على غلق الطريق، بسبب تسليم حوالي 800 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة و هو الموقع الذي لم يربط بغاز المدينة و رفعت في شأنه عدد من التحفظات التقنية حول عدد من العمارات التي تفتقد لمعايير الإنجاز و التي وصلت حتى التحقيق القضائي حسب مصادر "الخبر".

من جهة أخرى كشفت مصادر رسمية أن الأمانة العامة لولاية البيض تعمل على استدراك كل الأخطاء التي ارتكبت في الماضي خاصة في قطاع السكن بما فيها هذا المشكل الذي تزامن مع خرجة والي الولاية الذي التزم بحل هذا المشكل حسب نفس المصدر في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الأيام القادمة بعد رفض المواطنين استلام السكنات قبل أن يسلم المشروع كاملا و بصفة رسمية، وحتى شركة توزيع الغاز و الكهرباء وحدة البيض رفضت ربط السكنات الجديدة بالغاز بسبب نفس التحفظات و الخبرة العقارية وعدم استلام المشروع من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية البيض، خاصة بعد ملل المواطنين من الوعود الكاذبة و التهميش الذي طالهم لعدة سنوات .