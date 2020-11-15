أقدم اليوم الأحد، العشرات من المواطنين ببلدية بوسكن شرقي المدية على غلق قاعة العلاج، بسبب تماطل الجهات الوصية في تجسيد وعودها خاصة ما يتعلق منها بتهيئة محلات الرئيس بدل القاعة الحالية التي باتت مادة الآميونت بها تشكل خطرا على الصحة العمومية.

كما طالبوا بتوفير طبيب أسنان وفتح المخبر والمناوبة ويقول المحتجون ان مطالبهم التي سبق وأن رفعوها خلال الإحتجاج السابق لم يتحقق منها على ارض الواقع سوى فتح المخبر أمس من طرف رئيس الدائرة في حين تبقى المطالب الأخرى معلقة حتى اشعار آخر ,

لتبقى معاناة السكان مستمرة مع رحلاتهم الشاقة باتجاه مستشفى بني سليمان لتلقي العلاج، كما طالب المعنيون باسترجاع سيارة الإسعاف الموجهة لهم مؤخرا و المتواجدة حاليا بمستشفى بني سليمان وابقائها تحت تصرف البلدية، وقد فتح رئيس دائرة بني سليمان حوارا مع المحتجين وإستمع لإنشغالاتهم ووعدهم برفعها لمدير الصحة والسلطات الولائية للتكفل بها.