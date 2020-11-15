فندت إدارة فريق مولودية الجزائر الأخبار التي تداولت مؤخرا بخصوص تقدمها بطلب إلى الجهات المعنية من أجل لعب مواجهة الذهاب والإياب ضد نادي " بافلز البينيني " بالجزائر وذلك لحساب الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك : " توضح إدارة النادي للرأي العام أن المنافس هو من إقترح لعب المباراتين بالجزائر ، على أن تتكفل المولودية بالوفد البنيني الذي تراجع فيما بعد ، على إثر الوعود الذي تلقاها من وزير الرياضة بالتكفل الكلي ببعثة نادي بافلز."

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة مولودية الجزائر تلتزم بإحترام نظام المنافسة المقرر من الهيئات الرسمية وستستقبل ضيوف الجزائر في أفضل الظروف.