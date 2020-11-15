التحق فريق مولودية وهران بركب الأندية الداعية إلى ضرورة تغيير نظامك المنافسة الكروية هذا الموسم من خلال الاعتماد على مسابقة بفوجين يضم كل فوج 10 أندية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات للمكلف بالإعلام على مستوى فريق الحمراوة والذي كشف بأن الصيغة المقترحة تخدم جميع الأندية في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي.

واعتبر ممثل مولودية وهران بأنه يستحيل إنهاء البطولة في الآجال المحددة لو جرت على امتداد 38 جولة مضيفا بأن إجراء المسابقة على شكل بطولة بفوجين يسمح بحل كثير من المشاكل المالية لفرق النخبة، سيما في ظل ارتفاع مصاريفها على خلفية تكاليف تطبيق البروتوكول الصحي في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا.

وكانت غالبية أندية الرابطة الأولى قد صوتت في وقت سابق لإجراء بطولة ب20 فريقا عوضا عن 18 وفق النظام الجديد من المنافسة، على أن تمتد على 38 جولة، لكن أغلبية الفرق راجعت حساباتها مؤخرا وطالبت بتوزيع الفرق الـ 20 على فوجين.