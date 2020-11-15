قامت السلطات الولائية بأدرار اليوم بالإشراف على افتتاح القسم الخاص بالأطفال المعاقين IMC " أطفال الشلل الحركي الدماغي" وهو القسم الاول من جملة الاقسام المنتظرة بكل اقاليم الولاية وذلك على مستوى ابتدائية مالك بن أنس ببلدية أدرار وبهده المناسبة تم تنظيم عدد من المعارض المختلفة بالتنسيق مع إدارة المدرسة ومديريات النشاط الإجتماعي، البيئة، محافظة الغابات ، وجميعة تسنيم للشلل الحركي الدماغي كما شارك والي الولاية أطفال المدرسة حملة تشجير على مستوى ساحة المدرسة.