ستعود شبيبة القبائل إلى أجواء التدريبات بعد يومين من التوقف بسبب وفاة رئيسها السابق محند الشريف حناشي، يوم غد الاثنين بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ابتداء من الساعة 15 :00، بتعداد مكتمل، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد إدارة النادي المنتمي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و يضيف "الكناري" بأن الحصة التدريبية المقررة بعد ظهر يوم الاثنين ستعرف عودة العناصر التي كانت غائبة و يتعلق الأمر برزقي حمرون, جوبا أوقاسي، رسيم مباركي و كرم حمداد.

و كانت شبيبة القبائل, التي فقدت رئيسها الأسطوري السابق, الذي وافته المنية يوم الجمعة عن عمر يناهز الـ70 سنة، جمدت كل نشاطاتها للتفرغ لمراسم جنازته التي جرت بمسقط رأسه، بقرية اغيل نتازارث ببلدية الأربعاء نايت ايراثن. وحتى المقابلة الودية التي كانت مقررة يوم أمس السبت ضد وفاق سطيف تم إلغاؤها لنفس الأسباب.