شهد الطريق الوطني الذي يربط بلديتي أولاد ميمون بسبدو في تلمسان على الساعة الثالثة من مساء اليوم الأحد، حادث مرور تراجيدي حيث انحرفت سيارة سياحية ترقيم ولاية سيدي بلعباس لتصطدم بشجرة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقد تدخل المارة الذين اخرجوا السائق الذي توفي في عين المكان في حين توفت مرافقته داخل السيارة لما تفحمت كلية في مشهد مؤلم.

وبعد تدخل عناصر السيارة لإطفاء النيران المشتعلة و نقل الضحيتين إلى مستشفى اولاد ميمون.في الوقت تكفل فيه المواطنون بتنظيم حركة المرور الدقيقة.