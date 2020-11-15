استانف، اليوم، فريق اولمبي المدية تحضيراته بعد العودة من تربص عنابة.

وأجرى رفقاء لكروم اليوم الحصة الثالثة لهم على ارضية ملعب امام الياس بحضور كل اللاعبين، تحسبا للمباراة الودية التي يستقبل فيها الاولمبي زوال الغد الاثنين فريق نصر حيين داي.

سيحاول المدرب حجار، من خلال مباراة الغد، الوقوف على استعدادات لاعبيه و رسم معالم التشكيلة الاساسية التي ستخوض اول مواجهة لها في بطولة المحترف الاول مع شبيبة الساورة.

وتبقى الاشارة ان قرار اعلان الإدارة عن استقالتها أمس بسبب الازمة المالية خيم على اجواء تحضيرات اللاعبين و يتمنون ان تتدخل السلطات حفاظا على مستقبل الفريق.