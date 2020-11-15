تم تسجيل عدة حوادث مرورعبر 8 ولايات من الوطن خلال نهاية الاسبوع الفارط، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن أخطر حادث سجل على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط، وتحديدا بالمدخل الجنوبي لمدينة السوقر (تيارت)، حيث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السوقر.

وحسب المعاينات الأولية لمصالح الدرك الوطني، فأن سبب هذا الحادث يعود إلى "الإفراط في السرعة لسائق حافلة نقل المسافرين التي كانت متوجهة من توسنينة نحو السوقر، ما أدى إلى فقدان التحكم في مقاليد المركبة وانقلابها".

من جهة أخرى، تمكنت وحدات الدرك الوطني، خلال نفس الفترة، من حجز 7.780 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وتوقيف ستة أشخاص بكل من تبسة وبجاية.

وبكل من وهران, تيسمسيلت، غليزان، بسكرة وميلة، حجز عناصر الدرك الوطني 15 قنطارا من مادة السميد و 744 قارورة من المشروبات الكحولية و 1644 قارورة من المشروبات الغازية وهاتفين نقالين, كما تم توقيف خمسة أشخاص.

وفي سياق آخر، أوقفت وحدات الدرك الوطني 21 شخصا كانوا يتأهبون للهجرة غير الشرعية بكل من ولايتي مستغانم وتلمسان مع حجز مركبة ومبالغ مالية.