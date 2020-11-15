أفاد بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل لليوم الرابع على التوالي هجماتهم وقصفهم المركزة على خنادق الجيش المغربي ليلة أمس ونهار اليوم على طول الحزام المنطقة العازلة رغم الطلعات الجوية لطيران المغربي وردود مدافعه.

وفي بلاغ عسكري حمل رقم 3، أكدت وزارة الدفاع الصحراوية أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين يواصل لليوم الرابع على التوالي يواصل هجوماتهم وأقصافهم المركزة على تخندقات جنود الاحتلال المغاربة ليلة البارحة ونهار اليوم على طول الحزام رغم الطلعات الجوية لطيران العدو وردود مدافعه، بحيث سجل بجبهات القتال

ـ قصف مركز على القاعدتين (17) و(18) من قطاع الفرسية.

ـ قطف استهدف القاعدة (13) من الفيلق 67 بقطاع البكاري.

ـ قصف مركز على القاعدة 04 من الفيلق 64 بمنطقة ديرت ونقطة الملاحظة 71 من القاعدة 07 بين لعريش وفدرة لغراب بقطاع حوزة .

ـ قصف استهدف القاعدة 13 عند اكليب ديرت من قطاع حوزة.

ـ قصف شديد استهدف القاعدة 25 من الفيلق 40 بمنطقة أم لكطة من قطاع الفرسية وقد شوهدت نيران كثيفة بها خلال القصف .

ـ قصف القاعدة 20 من فيلق المشاة 68 من قطاع أوسرد بمنطقة أعظيم أجلود.

وقد خلفت هذه العملية نتائج هامة بين القتلى والجرحى والفارين من ميادين القتال، مما أظهر حالة الانحطاط المعنوي التي أثرت بشكل مباشر على الجنود والضباط المغاربة، إن تواجد قوات الغدر المغربية ببلادنا سيكون مالها حتما القتل أو الجرح أو الأسر أو الفرار، حسب البيان.