في اطار المتابعة اليومية للوضعية الوبائية على مستوى الولاية الخاصة بالوضع الصحي جراء تداعيات كورونا اليوم جهيد موس والي الولاية اجتماعا تنسيقيا حضرته اكل المصالح التي لها صلة بالملف خاصة ومديري المؤسسات الاستشفائية واطارات مديرية الصحة

وبعد عرض الوضعية الوبائية من قبل مصالح مديرية الصحة ، اين تبين من خلال الإحصائيات والارقام المعروضة ان الوباء في منحى تصاعدي للوباء. في ظل التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين، وفي ذات السياق ودعا والي الولاية خلال تدخله الى ضرورة تشخيص الوضعية الوبائية بالأحياء لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة، ومواصلة حملات التعقيم واستهداف الاماكن الاكثر استقطابا للجمهور وكذا المؤسسات التربوية مع مواصلة الحملات التحسيسية واستهداف جميع الفئات.

كما أمر المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي بالزامية المراقبة الشخصية والدائمة والمستمرة لمديري المؤسسات الاستشفائية لاحتياطي مادة الأكسيجين والتدخل الفوري والعاجل قبل تسجيل أي نقص مع الحرص على توفير مستلزمات الحماية والوقاية (اقنعة واقية ، البسة واقية) للطاقم الصحي بالمؤسسات الاستشفائية.

وفي الختام ، دعا الى اتخاذ اجراءات ردعية اكثر صرامة مع عدم التسامح مع المخالفين للتدابير الوقائية من كوفيد_19،على غرار ارتداء القناع الواقي بجميع المنشآت العمومية، ووسائل النقل الفردية والجماعية والتطبيق الصارمة للقانون دون تسامح مع المعاملة بالمثل للجميع.