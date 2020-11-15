أعلنت الوزارة الأولى اليوم الاحد، عن توسيع قائمة الولايات المعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي إلى 32 ولاية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء 20:00 إلى غاية الساعة الخامسة صباحا 05:00، ابتداء من يوم 17 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما.

وأشارت الوزارة الى، أن الولايات المعنية بالحجر هي: أدرار، الأغواط، باتنة، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جيجل، العاصمة، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة ورقلة، وهران وإيليزي برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت.

وقالت الوزارة أن إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لايخص الولايات الستة عشر (16) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، وغليزان.

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.