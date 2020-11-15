علمت "الخبر" من مصادر حسنة الإطلاع بتمكن مصالح الدرك الوطني لولاية النعامة من ضبط ما يفوق القنطار من الكيف المعالج بحوزة مهرب مخدرات بمنطقة تابعة لبلدية القصدير الحدودية ، وذلك على متن سيارة من نوع "هيونداي أكسنت" تعود لصاحبها المنحدر من بلدية راس الماء الواقعة على بعد حوالي 100 كم جنوبي ولاية سيدي بلعباس.



وكانت نفس المصادر قد أفادت باستفادة عناصر الدرك الوطني من إجراء تمديد الاختصاص ، ما سمح لهم بإخضاع المنزل الخاص بالمهرب الموقوف إلى عملية تفتيش دقيقة "لكن من دون أن يتم العثور هناك على أي كميات إضافية من الكيف المعالج".