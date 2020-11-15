أعلن مساء يوم الأحد عن إصابة حارس المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة رضوان معاشو بفيروس كورونا ، وذلك بعد خضوعه لكشوفات "بي.سي.أر" فور التحاقه بتربص المنتخب يوم السبت الماضي.وكان طبيب منتخب أقل من 20 سنة قد ربط فور صدور نتائج التحاليل الإتصال بالمدير العام لشركة اتحاد بلعباس عباس مرسلي لاشعاره بالأمر ، في ظل إطلاع الطبيب المسبق على المدة الفاصلة بين فترة الإصابة وبين بداية ظهور أعراض الفيروس على حامله ،وهي المعطيات التي أحدثت استنفارا كبيراً وسط مسيري إدارة المكرة.



وقال عباس مرسلي في اتصال هاتفي ب"الخبر" بأنه قد تقرر إخضاع كل لاعبي اتحاد بلعباس وباقي اطقمه إلى تحاليل "بي.سي.ار" بدءاً من يوم الاثنين ، وهو الذي يكون قد ربط الاتصال بالمدير الولائي للصحة بسيدي بلعباس أملا في الحصول على تسهيلات وفقاً لما كان عليه الأمر قبيل بداية التحضيرات للموسم الجديد ، في الوقت الذي يرتقب فيه أن يتم تعقيم المرافق الرياضية التي تردد عليها الفريق خلال ال 72 ساعة الأخيرة بما في ذلك مركب 24 فبراير 56 والفندق الذي كان يأوي اللاعبين مؤخراً.



يذكر أن الشكوك تحوم حول إمكانية تعرض حارس شباب بلوزداد المعار الى اتحاد بلعباس إلى الإصابة ب "كوفيد 19" خلال تواجده بتلمسان اين شارك مع فريقه قبل نهاية الأسبوع الماضي في مواجهة ودية تحضيرية أمام الوداد المحلي ، في ظل الإنتشار الكبير للفيروس بالولاية المذكورة.