أدانت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء تبسة، شابين ب 10 سنوات سجنا نافذة بتهمة القتل العمدي للأول ومحاولة القتل للثاني.



وقائع القضية الأولى حسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، تعود إلى سنة 2019 بحي الفلوجة في تبسة أين استنجد الضحية بالمتهم بعد مهاجمته من طرف مجموعة أشرار تلاحقه بالكلاب و والأسلحة البيضاء، أين قام المتهم باخراج بندقيته وخرج مع صديقه لمواجهة المجموعة والذين لاذوا بالفرار.

الضحية حاول انتزاع البندقية من رفيقه المتهم لمطاردة عناصر المجموعة وفي نزاع حاد بينهما لرفض صاحب البندقية تسليمها لتخرج طلقة وتصيب الضحية وأردته قتيلا يسبح في بركة من الدماء.

وقد طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة السجن المؤبد فيما رافعت هيئة الدفاع لمحاولة أعادة تكييف الوقائع لجنحة القتل الخطأ، في حين تعود وقائع القضية الثانية إلى خريف العام الماضي أين وقع خلاف بين الضحية والمتهم بسبب امرأة حاول الضحية التكلم معاها وكانت رفقة المتهم الذي أكد أثناء أستجوابه انه متزوج منها عرفيا وأنجبت طفلا منه طفل وحاول الدفاع عنها وقام بطعن الضحية عدة طعنات على مستوى الجسد تسببت له في عاهات،



الضحية أستفاد من تقرير وشهادة من طرف الطبيب الشرعي تثبت عجزه ب 30 يوما المتهم حاول أثناء أستجوابه من طرف هيئة المحكمة أستبعاد نية محاولة القتل ورافع ممثل الحق العام بتأكيده على توفر أركان الجريمة المادية والمعنوية ملتمسا نفس عقوبة المتهم الأول السجن المؤبد وجاءت الأحكام مع أستفادة المتهمين الأول والثاني من ظروف التخفيف.